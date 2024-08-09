حزب الله: استهدفنا مبان لجنود الاحتلال بمستوطنة كريات شمونة وحققنا إصابة مباشرة

كتب محمد شعلان

أكد حزب الله قصفهم بالصواريخ مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة شمال إسرائيل، واستهدافهم مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.