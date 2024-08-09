توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1301 مواطنا خلال قافلة طبية بـ"الكاشف الجديد" فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

أعلنت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط، عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

حيث تم إطلاق قافلة بالكاشف الجديد بادارة الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر اغسطس الجارى، تضمنت 11 عيادة باجمالى 9 تخصصات طبية .

و فى هذا د.سها خيري منسق القوافل العلاجية بأن القافلة تردد عليها 1301 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 4حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 2حالة ، بالإضافة إلى إجراء 245 تحليل بمعمل الدم و 30 تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص 34 حالة بالأشعة و29حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص 216حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن " و أيضًا عقد ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 142 مواطن على مدار اليومين.

يأتى ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و اشراف السيدة الدكتورة جيهان الديب وكيل مديرية الصحة.