توصيات الحماية المدنية للتعامل مع حرائق الشقق السكنية فور اندلاعها.. اعرفها

كتب عبد الرحمن سيد

أوصت الإدارة العامة للحماية المدنية بمجموعة من الوصايا أثناء اندلاع النيران داخل الشقق السكنية لمنع وقوع أى مصابين ومنها:

- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.