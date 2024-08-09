اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 08:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد المواطنين للاستمتاع بالبحر والطقس الرائع على شواطئ جمصة.. فيديو وصور

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:05 م
توافد المواطنين للاستمتاع بالبحر والطقس الرائع على شواطئ جمصة.. فيديو وصور شواطئ جمصة
الدقهلية - محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد مصيف مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، زحام شديد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب رحلات اليوم الواحد التي تتزايد مع الساعات الأولى من يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار موسم الصيف.

ويستمر توافد المواطنين على مدار اليوم للاستمتاع بأفضل الأوقات على الشواطئ والأجواء الرائعة بطول الشواطئ بالمدينة الساحلية.

وتستقبل المدينة المصطافين على مدار موسم الصيف من كل عام وسط إجراءات أمنية واحترازية لتأمين المصطافين، حيث يتواجد 110 منقذين من فرق الإنقاذ، مع تواجد 85 برج مراقبة، كما يتم تجهيز الكورنيش بمشايات خرسانية لدخول سيارات الاسعاف الي الشواطئ مباشرة ومساعدة المنقذين في نقل الحالات في حالة وجود أي ضرر للمصطافين.

استمرار توافد المواطنين
استمرار توافد المواطنين

 

اعدادكبيرة من المصطافين
اعدادكبيرة من المصطافين

 

المواطنين علي الشاطئ
المواطنين علي الشاطئ

 

المواطنين علي الكورنيش
المواطنين علي الكورنيش

 

تزايد الأعداد في جمصة
تزايد الأعداد في جمصة

 

توافد المواطنين لدخول شواطئ جمصة
توافد المواطنين لدخول شواطئ جمصة

 

سيارات الاسعاف لتامين المصطافين
سيارات الاسعاف لتامين المصطافين

 

 







رحلات اليوم الواحد

مصيف جمصة

توافد المواطنين

توافد المصطافين

اقبال وزحام

استمتاع المواطنين

موسم الصيف

اقدم مصايف مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة