توافد المواطنين للاستمتاع بالبحر والطقس الرائع على شواطئ جمصة.. فيديو وصور

الدقهلية - محمد الحبشي

يشهد مصيف مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، زحام شديد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب رحلات اليوم الواحد التي تتزايد مع الساعات الأولى من يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار موسم الصيف.

ويستمر توافد المواطنين على مدار اليوم للاستمتاع بأفضل الأوقات على الشواطئ والأجواء الرائعة بطول الشواطئ بالمدينة الساحلية.

وتستقبل المدينة المصطافين على مدار موسم الصيف من كل عام وسط إجراءات أمنية واحترازية لتأمين المصطافين، حيث يتواجد 110 منقذين من فرق الإنقاذ، مع تواجد 85 برج مراقبة، كما يتم تجهيز الكورنيش بمشايات خرسانية لدخول سيارات الاسعاف الي الشواطئ مباشرة ومساعدة المنقذين في نقل الحالات في حالة وجود أي ضرر للمصطافين.



استمرار توافد المواطنين



اعدادكبيرة من المصطافين



المواطنين علي الشاطئ



المواطنين علي الكورنيش



تزايد الأعداد في جمصة



توافد المواطنين لدخول شواطئ جمصة