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تنطلق 24 أغسطس.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 04:30 ص
تنطلق 24 أغسطس.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى
كتبت – محمود طه حسين

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يتساءل كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن جدول امتحانات الدور الثانى 2024، التى من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 24 أغسطس 2024، إذ يؤدى امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى قرابة 100 ألف طالب وطالبة.

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الثانى لـ امتحانات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى 2023 / 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، تنطلق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين يوم السبت الموافق 24 أغسطس، وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى.

 

 

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يُذكر أن إحصاء شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 - 2024 ، كشف أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بلغ 729835 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحاضرين 726648 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 590992 طالب وطالبة، وعدد من لهم دور ثان 96984 طالب وطالبة.

وكشفت عن النسبة المئوية للنجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 حسب نوعية المدارس، إذ بلغت النسبة المئوية للنجاح بالثانوي العام عربى 86.9%، والرسمي لغات 88.6%، والخاص معان 93.0%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، ومنازل وخدمات 56.2%.

وأوضح النسبة المئوية للنجاح بـ الثانوية العامة، خلال الأعوام السابقة مقارنة بالعام الحالى، مشيرة إلى أن النسبة المئوية للنجاح بالثانوية العامة بلغت (81.5%) بالسنة الدراسية 2019/2020، و(73.6%) بالسنة الدراسية 2020/2021، و(74.5%) بالسنة الدراسية 2021/2022، و(78.8%) بالسنة الدراسية 2022/2023، و(81.3%) بالسنة الدراسية 2023/2024.







جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

امتحانات الدور الثاني

وزارة التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة



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