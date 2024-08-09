تعليم قنا يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة.. صور

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أسماء العشر الأوائل على مستوى محافظة قنا من كل شعبة بشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2024 بحسب ما ورد من لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة "قطاع أسيوط"، والتي اعتمدها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء الماضي

وأثنى السيد، على تفوق وتميز هؤلاء الطلاب والطالبات وجميع أبناء المحافظة ممن أتموا الدراسة بمرحلة الثانوية العامة ، مثمناً دور الأسرة والمدرسة في رعاية ذلك التفوق وتوجيهه الوجهة المناسبة منذ نشأته كطفل ، لافتاً أن مرحلة الثانوية العامة هي القاعدة التي يبني عليها شباب الوطن أهدافه وطموحاته ، وتتعدد فيها ميولهم وأفكارهم ورؤاهم.

الجدير بالذكر أن أحمد فتحي عبد الباقي أول شعبة الرياضيات بقنا قد حاز المركز الخامس على مستوى أوائل الجمهورية، وحصلت مريم ايهاب يوسف على المركز الخامس مكرر جمهوري بالشعبة العلمية، وكرمهما الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا في حضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم.



أوائل الثانوية العامة بقنا (1)



أوائل الثانوية العامة بقنا (2)



أوائل الثانوية العامة بقنا (3)



