اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على توقيت جمع المخلفات ضمن منظومة الجمع المنزلى فى الإسكندرية

الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:00 ص
تعرف على توقيت جمع المخلفات ضمن منظومة الجمع المنزلى فى الإسكندرية محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية تطبيق منظومة الجمع المنزلى، حيث يتم جمع المخلفات من المنازل يوميًا ومجانًا من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً.

وذلك وفق تعليمات الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، الذى منذ توليه المنصب، عقد عدة اجتماعات مع كل الجهات المعنية، لمتابعة كل الملفات الهامة والمشكلات التى تؤرق المواطن السكندرى، والتشديد على مواجهتها بكل حزم وقوة، قائلا "إننا خلال الفترة المقبلة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض فى كل الملفات، خاصة الملفات التى تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى محددة وواضحة أهمها التواجد الميدانى الدائم وسط المواطنين.

وننشر أسماء الشوارع المطبق بها منظومة الجمع السكنى بكل حى هى..

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