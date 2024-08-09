اليوم السابع
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تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا قرب ساو باولو فى البرازيل

الجمعة، 09 أغسطس 2024 09:45 م
تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا قرب ساو باولو فى البرازيل تحطم طائرة
محمد جمال

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أعلنت شبكة CNN Brasil اليوم تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا فى منطقة سكنية خارج ساو باولو بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووفقًا للدفاع المدنى فى البرازيل، بحسب ما نقلته شبكة CNN Brasil، سقطت الطائرة فوق عدة منازل.

وفقًا لبيانات Fligthradar24، غادرت الطائرة التابعة لشركة Voepass كاسكافيل وكانت فى طريقها إلى ساو باولو عندما فقدت الإشارة قبل الساعة 1:30 بالتوقيت المحلى بقليل.

وكان على متنها 62 شخصا منقسمين إلى 58 راكبا و4 أفراد طاقم الطائرة، بحسب Voepass . وتواصلت CNN مع المسؤولين وشركة الطيران للحصول على تعليق.

واعلن الرئيس البرازيلى لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إن الركاب الـ62 لقوا مصرعهم فى حادثة تحطم الطائرة.







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