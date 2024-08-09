تحرير محاضر وإعدام مواد ومنتجات غذائية فى حملة لمراقبة الأغذية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين،وفي إطار خطة المحافظة لتحقيق لضبط ومراقبة الأسواق .

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة" د. سماح جاد "قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، بحملة للمرور علي العديد من المنشآت الغذائية بمركز ناصر، تحت إشراف د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لتدني مستوى النظافة وعدم حمل شهادات صحية ومحضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، بجانب إعدام90كجم حلويات ومخبوزات ومنتجات لحوم وألبان ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.