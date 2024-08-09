بنى سويف تشارك بالندوة التعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالمنيا

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية مشاركة المحافظة في المؤتمرات والندوات التعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم حلول عاجلة وجذرية للتحديات التي يفرضها التغير المناخي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تركز على الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي عرضته نهى محمد، مدير التعاون الدولي والمنسق لمبادرة المشروعات الخضراء بالمحافظة، حول مشاركة محافظة بني سويف في فعاليات الندوات التعريفية التي أقيمت بالمنيا يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وأن مشاركة المحافظة في هذه الفعاليات كإحدى محافظات إقليم شمال الصعيد الأولوية الكبيرة التى توليها المحافظة لهذا الملف والسعى من خلال العديد من الجهود لإحراز تقدم به، ومن ضمن هذه الجهود المشاركة الفاعلة في هذه المؤتمرات، وذلك في اطار تنفيذ توجهات ورؤية الدولة في هذا الشأن.

تناولت الندوات العديد من المحاور الهامة التي تساهم في توضيح مفهوم المشروعات الذكية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم التركيز على أمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي والمكون الأخضر، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية والتوسع المستدام، علاوة على استعراض أمثلة للمشروعات الذكية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في خدمة البيئة.

وتضمنت مشاركة المحافظة في الندوات استعراض تجربتها والتأكيد على أن بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق هذه المعايير في المشروعات البيئية المختلفة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وتسعى دائمًا لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتقوم بدور ريادي في تعزيز الوعي البيئي بين مواطنيها، حيث تم إطلاق العديد من الحملات التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء، وتستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تواصل المحافظة دعوتها لجميع الجهات المعنية والمواطنين إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتأكيد على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على تضافر الجهود والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتم التأكيد خلال فعاليات الندوة أن محافظة بني سويف ستواصل دعمها الكامل لكل الجهود الداعمة لخروج أهداف هذه المبادرة لحيز التنفيذ، لا سيما المشروعات البيئية التي تساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.