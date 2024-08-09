بعد أحداث الشغب فى بريطانيا.. عمدة لندن: لم أعد فى أمان كسياسى مسلم

كتبت ريم عبد الحميد

قال صادق خان، عمدة لندن، إنه كسياسى يعلن أنه مسلم فى بريطانيا لم يعد فى أمان، فى أعقاب أحداث الشغب والعنف من قبل اليمين المتطرف فى البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأكد خان، أنه شعر بالإنزعاج من أحداث الأسبوع الماضى، وأنه كان حزينا لأن الجيل الذى ينتمى إليه أبنائه قد شعر بالفزع.

وفى مقابلة مع صحيفة الجارديان، سئل خان عما إذا كان يشعر بالأمان كسياسى مسلم، أجاب قائلا: من الواضح إننى لست آمنا، ولهذا السبب أحظى بحماية الشرطة.

وتعرض عمدة لندن لتهديدات بالقتل منذ انتخابه عام 2016، وقال من قبل إن لديه فريق من 15 من ضباط الشرطة يحافظون على سلامته على مدار الساعة.

وأضاف خان فى تصريحاته قائلا: من الصعب تفسير التموجات عندما يتم استهدافك بسبب دينك أو لون بشرتك ولا يمكنك تغيير أي من هذه الأشياء. وسواء كنت ترى أعمال عنف جسدية تحدث في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، فإنك تشعر بها في لندن. وتابع إن ما يحزنه هو أن جيل أطفاله لم يختبروا قط ما مر به. ولأول مرة، شعروا بالخوف. وقال: " كنت أعتقد أنني سأكون الجيل الأخير الذى يشعر بالخوف، لمجرد أننى أنا. وهذا يحطم قلبى".

وجاءت تعليقات خان فى الوقت الذى حذرت فيه الشرطة من أن أعمال الشغب لم تنته، وقالت إنها تخشى المزيد من الفوضى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفى ليلة الأربعاء، أدت عملية شرطية كبرى وإقبال كبير من المتظاهرين المناهضين إلى فشل أغلبية الاحتجاجات التى خطط لها اليمين المتطرف. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر إنه من المهم ألا تتقاعس الشرطة عن معالجة الفوضى، وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداهلية إنها تتوقع أن تتحمل شركات التواصل الاجتماعى المسئولية عن الاحتجاجات العنيفة المنظمة عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من القبض على العديد من مثيرى الشغب وتوجيه الاتهامات لهم، إلا أن صحيفة التليجراف قالت إن العديد من هؤلاء المسجونين لأقل من ثلاث سنوات سيتم إطلاق سراحهم مبكرا بموجب خطة حكومة العمال لمعالجة أزمة السجون والاكتظاظ فيها.

وتم اعتقال أحد أعضاء المجالس المحلية عن حزب العمال وتعليق عضويته من الحزب بعد أن دعا إلى قطع أعناق مثيرى الشغب خلال مظاهرة.