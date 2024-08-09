انطلاق مبادرة "أحسن صاحب" لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع بمراكز سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أطلقت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم بمحافظة سوهاج، فعاليات حملة أحسن صاحب في 7 مراكز، وذلك للتوعية بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك من خلال 14 فعالية للرسم وتلوين الحوائط وزراعة النباتات والأشجار بالإضافة الى التوعية الميدانية.

ويأتي ذلك بمشاركة 200 متطوع لتوعية 6000 شخص ونشر الحملة بين 30000 شخص على مستوى الــ 7 مراكز، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب"، لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، خلال شهر يوليو الماضي بمشاركة 1000 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وشهدت المبادرة تحركات جماعية لفرق متطوعي صناع الحياة للتوعية بالمبادرة وأهدافها في مراكز وقرى 24 محافظة من خلال إقامة الكرنفالات وحملات طرق الأبواب، بجانب توزيع نشرات وأوراق واستيكر مبادرة "أحسن صاحب"، في مصر، بغرض شرح الفكرة والدعوة للاشتراك فيها من الأصحاء وذي الإعاقة .

وقام شباب المتطوعين بلصق ما يقرب من 50 ألف ستيكر للحملة، كما قاموا بزيارة العديد من الأندية الرياضية وتجمعات الشباب والأهالي للتوعية بالحملة وشرح أشكال الإعاقات وأنواعها بجانب تكوين صداقات مع ذوي الإعاقة والأصحاء على السواء .

وتستهدف المبادرة الوصول لـ 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وذلك بمشاركة 10000 متطوع من متطوعي صناع الحياة .

ومبادرة "أحسن صاحب"، أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة صناع الحياة مصر، بهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع، كما أن هذا الدمج لديه خمسة محاور رئيسية وهي الصداقة الفردية، القيادة والتطوير الذاتي، الوظائف والفرص المهنية، العيش المستقل، والدمج الرقمي.



أحد أفراد ذوى الهمم



أعمال الرسم بالمبادرة



جانب من فاعليات أحسن صاحب



طفل مشارك بمبادرة احسن صاحب



مع الأطفال بالقرى بالمبادرة