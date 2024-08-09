الوحدات المحلية بالإسماعيلية: رفع 11947 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كل الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 11947 طن خلال الفترة من 2 حتى 8 أغسطس الجارى.

ففي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 600 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية برفع ما يقرب من 851 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 606 أطنان على مدار الأسبوع الماضي.



وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 870 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 650 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 755 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 965 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 500 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 6150 طنا من المدينة وتوابعها.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة. حيث قام حي أول بصيانة وتركيب 18 كشاف إنارة بحي الأسرة، منطقة البلاح، الإرسال، وشارع الاستقلال.

وفي حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم صيانة وإصلاح 38 كشاف إنارة وتركيب 5 كشافات إنارة أخرى بشارع الثلاثيني بداية من ميدان السنترال وحتى شارع المحلة بعرايشية مصر، شارع سويلم، دمنهور، الشيخ جودة، البلابسة، حي السلام. بالإضافة لشد سلك بمسافة 75 م بمنطقة العرايشية والثلاثيني.

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية، تم صيانة أعمدة الإنارة بعموم الحي وصيانة منطقتي جاردن سيتي وخلف قصر ثقافة الإسماعيلية، والاستجابة لـ 20 بلاغ من شكاوى المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 5 كشافات إنارة، تركيب 3 كشافات صوديوم، و4 لمبة موفرة بالمدينة، قرية الهويس، وأبوسلطان، كما تم شد وتحريب سلك بطول 75 متر بقرية سرابيوم، وصيانة لخلية بقرية سرابيوم.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 80 كشاف إنارة بعموم المدينة والقرى التابعة، كما تم تركيب 4 كشافات إنارة أمام مجمع الخدمات الحكومية.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 37 عمودا وتركيب 24 لمبة ليد بطريق الخدمات الرئيسي، الطريق السريع، عزبة حلقه بزمام القرية، قرية الروضة، قرية الرياح، طريق الترعة، كما تم رفع أسلاك ومنع ماس كهربائي بعمودين بمنطقة المنشية.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة 318 كشاف إنارة عامة وتركيب 37 لمبة ليد بقرية المحسمة القديمة، الوادي الأخضر، 30 يونيو، وقرية السلام.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بصيانة 45 كشاف إنارة، تركيب 12 كشاف، 7مجموعة صوديوم، و9 لمبة موفرة بالمدينة وتوابعها.

أما مركز ومدينة التل الكبير، فقد قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بصيانة وتركيب 130 كشاف إنارة بنطاق مدينة التل، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، والجزيرة الخضراء.

