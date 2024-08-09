اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المجلس الوطنى الفلسطينى يطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة بتحمل المسئولية

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:59 ص
المجلس الوطنى الفلسطينى يطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة بتحمل المسئولية دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولى وهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم أمام الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الخميس - إن "استمرار جيش الاحتلال المجرم ارتكاب المجازر، وتصميمه على الإبادة والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وحملته الدموية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته ظهر اليوم على مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود شرق مدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، هو تنفيذ لجرائم الحرب المتواصلة من أكثر من 10 أشهر".

وأضاف المجلس أن "حكومة الاحتلال ترتكب هذه الجرائم بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزّل في قطاع غزة"، مؤكدا أن القتل العشوائي، وقتل الأطفال والنساء داخل الخيام وتجمعات النزوح، مخطط دموي تنفذه حكومة الأجندات الإجرامية الدموية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القانون الدولي ومبادئ الإعلان الدولي لميثاق حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي، وفرض الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإصدار مذكرات اعتقال لكل من له علاقة من قادة الاحتلال بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.







حرب غزه

غزه

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

الامم المتحده




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة