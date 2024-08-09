المجلس القومي للمرأة ينظم دورة لدعم مقدمي الخدمات الصحية للمرأة المعنفة

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة تدريبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استهدفت 25 من مقدمي الخدمات الصحية بكلية طب جامعة كفر الشيخ، لتدريبهم علي كيفية التعامل مع المرأة المعنفة.



جاء ذلك بحضور أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف بالمجلس ، وهبة الكيلاني محامية مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، و الدكتورة أماني شاكر مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ ورئيس الجامعة لشئؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي ، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري المدير التفنيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سلامة أستاذ القلب والشرايين ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الطب البشري بالجامعة.

عرضت أمل فيليب التعريفات المحلية والدولية العنف ضد المرأة ، وأحدث الاحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، كما أشارت الي دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن.

فيما أشارت الدكتورة أماني شاكر الي أنه من المقرر افتتاح وحدة للمرأة الآمنة بمستشفي كفر الشيخ الجامعي، وأنه سيتم عمل المزيد من الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة.

و أكدت الدكتورة دينا شكري علي أهمية الابلاغ عند التعرض لأي شكل من أشكال الاعتداء، لعدم ضياع الأدلة، مشيدة بالدور الهام الذي تقوم به الوحدة في مساعدة المرأة المعنفة من خلال تطبيق بروتوكول الرعاية الصحية، ومسار المعنفات والتعليمات القضائية للنيابة العامة في جميع الاستدلالات وأعمال التحقيق.

وأوضحت هبة الكيلاني الدور الهام الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس بجميع فروعه بالمحافظات كشريك أساسي في مساعدة السيدات ضحايا العنف، واستعرضت الخدمات التي يقدمها المكتب وأهدافه، مشيرة إلي رقم مكتب شكاوي المرأة بالمجلس 15115.