الكشف على 544 حالة فى قافلة طبية بأبوتشت ضمن "حياة كريمة" بقنا

قنا- صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بلاد المال بحرى التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 544 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع "153 حالة باطنة، 24 حالة أمراض نساء وتوليد، و158 حالة طب أطفال، 81 حالة رمد، و56 حالة أمراض جلدية و15 حالة تنظيم أسرة و57 أسنان".

حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 107 حالات و24 حالة موجات صوتية و15 حالة أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 15 حالة، وتحويل حالة تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 96 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.