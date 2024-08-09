اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 01:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يعتقل 5 أشخاص يشتبه تورطهم فى استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:00 ص
العراق يعتقل 5 أشخاص يشتبه تورطهم فى استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية الجيش العراقى
أ ش أ

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 أعلنت السلطات العراقية، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم فى استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية، ما أسفر عن إصابة سبعة أمريكيين.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى إنه من خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تم إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

واستهدف صاروخان، قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار غربى العراق، ما أسفر عن إصابة خمسة عناصر أمريكيين ومتعاقدين أمريكيين.







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