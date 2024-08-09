العراق: المنطقة تسير إلى التصعيد بشكل متسارع بسبب اعتداءات إسرائيل

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوى، أن أوضاع منطقة الشرق الأوسط تسير إلى التصعيد بشكل متسارع؛ بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل إسرائيل على لبنان وإيران وسوريا وما يقوم به من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المسئول العراقي -وفق وكالة أنباء (واع) الخميس- بضرورة أن تمارس دول الاتحاد الأوروبي دورها اللازم والفاعل في الضغط باتجاه كبح الجرائم الاسرائيلية وإيقاف جرائم الإبادة في قطاع غزة والعمل على ديمومة استقرار المنطقة برمتها.

ونقلت الوكالة عن بيان لمجلس النواب العراقي ان التصريح جاء خلال لقاء المندلاوي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر والوفد المرافق له، والذي تم خلاله بحث طبيعة العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بوجه عام في إطار السياسة الجديدة للدبلوماسية العراقية والساعية لبناء علاقات إيجابية مع الجميع.

ودعا المندلاوي خلال اللقاء إلى "ضرورة تفعيل اتفاقية الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ والبدء بمرحلة الانفتاح والحوار والتعاون لصد خطاب الكراهية والتعاون الاقتصادي البناء بما يضمن حماية المصالح المشتركة".