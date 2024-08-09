اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الفرنسي: الحرب في غزة يجب أن تتوقف.. وندعم وساطة مصر وأمريكا وقطر

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:08 م
الرئيس الفرنسي: الحرب في غزة يجب أن تتوقف.. وندعم وساطة مصر وأمريكا وقطر الرئيس الفرنسي ماكرون
أ ش أ

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الجمعة/، مجددا، إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدا دعمه الكامل للوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.


وقال ماكرون - في تغريدة على منصة "إكس" اليوم - "الحرب في غزة يجب أن تتوقف، وهذا يجب أن يكون واضحا للجميع.. الأمر بالغ الأهمية لسكان غزة وللرهائن وللمنطقة التي يتعرض استقرارها اليوم للخطر".


وأشار إلى "دعم فرنسا الكامل للوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين" في المناقشات، بينما وافقت إسرائيل على استئناف المحادثات في 15 أغسطس بهدف التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.







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