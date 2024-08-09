اليوم السابع
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الرئيس الفرنسى يؤكد دعمه لوساطة مصر وأمريكا وقطر للتوصل إلى هدنة فى غزة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 03:44 م
الرئيس الفرنسى يؤكد دعمه لوساطة مصر وأمريكا وقطر للتوصل إلى هدنة فى غزة ماكرون
باريس (أ ش أ)

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جدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، مجددا، إلى وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، مؤكدا دعمه الكامل للوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر فى المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماكرون - فى تغريدة على منصة "إكس" اليوم - "الحرب فى غزة يجب أن تتوقف، وهذا يجب أن يكون واضحا للجميع.. الأمر بالغ الأهمية لسكان غزة وللرهائن وللمنطقة التى يتعرض استقرارها اليوم للخطر".

وأشار إلى "دعم فرنسا الكامل للوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين" في المناقشات، بينما وافقت إسرائيل على استئناف المحادثات في 15 أغسطس بهدف التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.







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