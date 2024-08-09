الخدمات البيطرية تبحث التعاون المشترك مع سفراء 5 دول أمريكية وأسيوية

كتبت أسماء نصار

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية سفراء وممثلي دول البرازيل والأرجنتين وتشيلى والهند وتايلاند، حيث عقد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة اجتماعا مع رافاييل موهانا – المستشار الزراعى لدولة البرازيل بالقاهرة وبرناندو برازيلى الوزير المفوض بالسفارة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة أهمها تطبيق نظام الشهادة الصحية والربط الإلكتروني واستيراد المنتجات ذات الصله بالبرتوكول الخاص بتصدير اللحوم ومنتجاتها الموقع بين البلدين وشرح طريقة العمل بالمجازر البرازيلية.

كما تضمن اللقاء أهمية تطبيق نظام الإنذار المبكر للحمى القلاعية وتبادل الخبرات والتعاون الفني المشترك بين الجانبين بخصوص الحد من انتشار المرض.

وتم توجيه الشكر لوزير الزراعة المصرية لسرعة الاستجابة للقيادات السياسية المصرية فى تنفيذ ماتم الاتفاق عليه من اعتماد المجازر التابعة لوزارة الزراعة البرازيلية مع وزارة الزراعة المصرية.

واستقبل رئيس هيئة الخدمات البيطرية أيضا جونزالو اوريولابيتيا – سفير الارجنتين وخوسيه فلورايس المستشار الاقتصادى ورئيس البعثة وذلك لبحث سبل التعاون مع الجانب الارجنتينى في منح شهادات الحلال والمتابعة والسيطرة على الامراض المستوطنة والعابرة للحدود, واعتماد المجازر الارجنتينية بعد زيارة لجنة فنية من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتعاون الفنى وتبادل الخبرات بين الجانبين وخاصه في مجال الخدمات البيطريه

كما استقبل "شاهين" ادياردو شيشولاف سكرتير اول بسفارة دولة تشيلى بالقاهره و ارجاندروا ارباركا – سكرتير ثالث بسفاره دولة تشيلى بالقاهرة ودراسة اعتماد الشهادات الصحيه البيطريه لاستيراد الحيوانات الحيه طبقا للموقف الوبائى.

كما استقبل رئيس مجلس ادا الهيئة العامه للخدمات البيطرية راف برافين سينغ سكرتير ثانى الشئون التجارية بسفارة الهند و ياسمين اسماعيل مسئول قطاع الاعمال والتعاون التجارى بهدف مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية و التعاون مع الجانب الهندى في مجال منح شهادات الحلال.

وأوضح "شاهين" دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية الخاص باستصدار الموافقات الاستيرادية للمنتجات حيوانية المنشأ طبقا للموقف الوبائي في حينه.

كما أكد على أن الهيئة العامه للخدمات البيطريه تقوم بكافه الجهود لتسيير شئون التجارة الخاصة بالمنتجات الحيوانيه بين البلدين والعمل على التعاون وتذليل اى عقبات خاصه بالهند مما يعود بالنفع الدائم والمستمر بين الجانبين.

واستقبل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ثانافون بامارانون القائم بأعمال سفارة تايلاند بالقاهرة حيث تناول اللقاء التاكيد على عمق العلاقات المصرية التايلاندية واهمية التعاون المشترك بين البلدين ودور الحكومة الفعال بصفة عامة ودور الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفة خاصة فى توطيد تلك العلاقات وتفعيلها على أرض الواقع فيما يخص الجانب البيطرى واستيراد الاسماك ومصنعاتها.

كما اوضحت المستشارة من جانبها، أهمية معرض هابكس الذى سوف ينظمه معهد حلال –HALA INSTITUTE التابع لجامعة الأمير سونجكلا – والذى يعد حدثا عالميا يتم تنظيمه سنويا ومتخصصا فى المنتجات الحلال.