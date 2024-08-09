اليوم السابع
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الخارجية التركية: نقدر جهود مصر وأمريكا وقطر لتحقيق وقف إطلاق نار دائم بغزة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:58 م
الخارجية التركية: نقدر جهود مصر وأمريكا وقطر لتحقيق وقف إطلاق نار دائم بغزة الوضع فى غزة_ صورة أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة فى خبر عاجل لها بأن الخارجية التركية قالت :"نقدر جهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والموقف البناء الذي أبداه الفلسطينيون فيما يتعلق بوقف إطلاق النار يجب أن تبديه إسرائيل أيضا وعلى المجتمع الدولي أن يمارس الضغط اللازم على حكومة نتنياهو.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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