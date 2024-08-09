الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالمنطقة الشرقية لخان يونس ويصدر أوامر إخلاء

كتب محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بإعلان جيش الاحتـلال بدء عملية عسكرية واسعة بالمنطقة الشرقية لخان يونس جنوبي غزة بعدما أصدر أوامر بإخلائها، وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان شرقي خان يونس بالتوجه إلى المناطق الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال قصف مكثف بقذائف المدفعية يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، حيث تم قصف 30 هدفا بالمناطق الشرقية لخان يونس كما تستهدف قذائف المدفعية الإسرائيلية حيي الجنينة والسلام وعددا من المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.