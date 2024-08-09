الاتحاد الأوروبى: ننضم إلى مصر وقطر وأمريكا فى دعوتهم لوقف إطلاق النار بغزة

كتب محمد شعلان

أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في دعوتهم لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة دون تأخير، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال بوريل: نكرر دعمنا الكامل لوساطة القاهرة وقطر وواشنطن لوضع حد لدائرة المعاناة التي لا تطاق في قطاع غزة والاتفاق سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي في المنطقة، مؤكدا أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي.