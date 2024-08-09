اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبى: ننضم إلى مصر وقطر وأمريكا فى دعوتهم لوقف إطلاق النار بغزة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 01:50 م
الاتحاد الأوروبى: ننضم إلى مصر وقطر وأمريكا فى دعوتهم لوقف إطلاق النار بغزة بوريل
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في دعوتهم لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة دون تأخير، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال بوريل: نكرر دعمنا الكامل لوساطة القاهرة وقطر وواشنطن لوضع حد لدائرة المعاناة التي لا تطاق في قطاع غزة والاتفاق سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي في المنطقة، مؤكدا أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي.







الاتحاد الأوروبي

مصر

قطر

أمريكا

وقف اطلاق النار

غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة