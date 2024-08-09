اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن ترحب بدعوة قادة مصر وقطر وأمريكا بشأن ضرورة وقف الحرب على غزة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 09:10 م
الأردن ترحب بدعوة قادة مصر وقطر وأمريكا بشأن ضرورة وقف الحرب على غزة أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أهمية البيان المشترك الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن، وأمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثانى، حول استئناف مفاوضات صفقة التبادل، ودعم الأردن للبيان وهدفه فى التوصل لصفقة تبادل تنتج وقفاً دائماً لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية.


وتابع الوزيران - خلال الاتصال - المحادثات التى كانا أجرياها هاتفياً يوم الثلاثاء الماضي، حول التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه.


وشدد الصفدي، على أن وقف العدوان الإسرائيلى على غزة، هو الخطوة الأولى التى يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد الذى يهدد الأمن والسلام فى المنطقة.


وشدد على أن وقف العدوان على غزة؛ هو الهدف الذى يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقه، وحمايته حين يتحقق من أى تهديد، لأنه سينقذ غزة وأهلها من الموت والدمار اللذين يفرضهما العدوان عليهم، وسيخرج المنطقة من التوتر الخطير الذى يضعها على حافة الانفجار.


كما بحث الوزيران، التعاون فى إيصال المساعدات بشكل كاف وفورى لغزة لمواجهة الكارثة الإنسانية.







مصر

أمريكا

الأردن

فلسطين

غزة




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