إيطاليا تدعم جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعربت إيطاليا عن دعمها لجهود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، وإطلاق سراح الرهائن وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

وتحث إيطاليا جميع أطراف الصراع على القبول دون مزيد من التأخير لدعوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات في الدوحة 15 أغسطس بهدف التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة أصبح أمرا ملحا بشكل متزايد لإنهاء معاناة السكان المدنيين وضمان المساعدة الإنسانية اللازمة وتعزيز وقف التصعيد على المستوى الإقليمى.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجاني، توجه بالشكر إلى الحكومة المصرية لتعاونها في إجلاء 16 طفلا آخرين من غزة إلى إيطاليا، حيث غادر مصر إلى إيطاليا 16 طفلاً فلسطينياً آخرين تم إجلاؤهم من غزة ويحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة فى أعقاب الأزمة الإنسانية المستمرة فى غزة.



وقال تاجانى "أود أن أشكر مرة أخرى تعاون الحكومة المصرية، وأشكر على وجه الخصوص وزير الخارجية الجديد، بدر عبد العاطي، الذى أجريت معه محادثة قبل ثلاثة أيام، فهذه عملية إنسانية أقوم بها"، كما أعلن أن "إيطاليا تعتبر ذلك من بين أولوياتها".

وأضاف الوزير "نؤكد الالتزام الملموس للحكومة الإيطالية بتخفيف معاناة السكان المدنيين المقيمين فى غزة".

وتضاف العملية إلى الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا بالفعل، حيث تم إجلاء أكثر من 300 مواطن فلسطيني منذ الخريف الماضي، بما في ذلك أقارب المواطنين الإيطاليين والقاصرين الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية.

وتم تنفيذ المهمة ضمن "آلية الحماية المدنية الأوروبية" بتنسيق وتنظيم حاسم من إدارة الحماية المدنية. تم تنظيم المهمة بالتعاون بين مايسي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وكوفي والقوات الجوية والحرس المالي والمحافظات المهتمة باستقبال المرضى ومرافقيهم، بالتعاون مع الوزارة. الصحة المصرية والمستشفى الإيطالي "أمبرتو الأول" بالقاهرة. وفي إيطاليا، سيتم نقل المرضى الستة عشر إلى المستشفيات الوطنية.