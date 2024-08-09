إندبندنت: تأهب فى بريطانيا قبل العطلة الأسبوعية تحسبا لاستمرار أعمال الشغب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت إن الحكومة البريطانية تستعد بحالة عالية من التأهب لعطلة نهاية الأسبوع يومى السبت والأحد فى ظل أحداث الشغب فى بريطانيا، والعنف الذى شهدته البلاد منذ أيام من قبل اليمين المتطرف، حيث تستعد الشرطة لمزيد من أعمال الشغب المحتملة فى جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير مجلس الوزراء نيك توماس سيموندز إن الحكومة مستعدة لاحتمالات محتلفة خلال العطلة الاسبوعية، لكنه لم يعلق على معلومات استخباراتية محددة.

وأضاف أن جزءا من استراتيجية الحكومة هو ضمان تعامل نظام العدالة الجنائية مع الجناة بشكل سريع.

وتم سجن ما لا يقل من 12 شخصا أمس الخميس، لدورهم فى أحداث الشغب على مدار الأيام العشرة الماضية، مع توقعات بإرسال المزيد إلى السجن اليوم، بعضهم فى بث مباشر على التلفزيون.

وحتى الآن، تم اعتقال 483 ردا على الاضطرابات العنيفة عبر بريطانيا بعد طعن ثلاث فتيات صغيرات فى ثاوث بورت الاثنين من الأسبوع الماضى.

وستصدر الأحكام ضد المتهمين فى محكمة التاج بليدز بتهم التحرش العنصرى ونشر مواد مكتوبة تهدف إلى إثارة الكراهية الدينية. وسيتم نظر القضايا فى محاكم التاج عبر البلاد، بما فى ذلك فى نيوكاسل وتيسايد وليفربول وشيفيلد ولندن الداخلية.

وكان رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر قد قال فى اجتماع مجموعة كوبرا الوزارية للطوارئ أن الشرطة بحاجة لأن تظل فى حالة تأهب عال.

ووجه ستارمر الشكر للشرطة ولنظام العدالة الجنائية فى ثال اجتماع طارئ يعقده منذ اندلاع أعمال العنف.

وقال ستارمر أيضا أنه لا شك فى أن مستويات التواجد الشرطى فى الأماكن الصحيحة والعدالة السريعة فى الاسبوع الماضى، بما فى ذلك صدور أحكام، كانت بمثابة ردع للاضطراب.