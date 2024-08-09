أمطار غزيرة وتواصل موجة الطقس السيئ على قرى الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

استمرت موجة الطقس السيئ فى قرى مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وتعرضت قريتى عدن وبغداد لسقوط أمطار غزيرة، أدت لتأثر أسقف بعض المنازل وسقوط عمود إنارة وتدخلت الوحدة المحلية على الفور، وتم تخفيف أحمال الكهرباء ونشر معدات الوحدات المحلية لسحب المياة من مناطق التجمعات، وناشدت المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار تحسبا لسقوطها.

وكانت المحافظة أعلنت اليوم الجمعة عن وصول قافلة مؤسسة الهلال الأحمر المصري الإغاثية لقرى الأربعين بمركز باريس، وتوزيع المساعدات على الأهالي، تأكيدا على جهود المحافظة لتقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة، حتى استقرار الأوضاع واحتواء الموقف، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم لقرى الأربعين بمركز باريس إثر سقوط أمطار أدّت إلى بعض الأضرار والتلفيات.

وتضمنت قافلة الاغاثة المتكاملة لمساندة الأهالي وتخفيف الآثار الناجمة عن السيول على: (509 مرتبة - 500 ملاية - 500 بطانية - 500 حقيبة نظافة شخصية - 500 حصيرة - 400 سلة غذائية)، حيث أناب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سيد محمود سكرتير عام المحافظة لتدشين القافلة قبل التحرك إلى باريس، وذلك بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



سقوط أمطار غزيرة على قرى بالوادى الجديد (1)



سقوط أمطار غزيرة على قرى بالوادى الجديد (2)



سقوط أمطار غزيرة على قرى بالوادى الجديد (3)



سقوط أمطار غزيرة على قرى بالوادى الجديد (4)



سقوط أمطار غزيرة على قرى بالوادى الجديد (5)



سقوط أمطار غزيرة على قرى بالوادى الجديد (6)