أمطار رعدية وسيول بمكة المكرمة اليوم

إيمان حنا

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية سقوط أمطار رعدية غزيرة تؤدى إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطة على كل من مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

وقال المركز، من المتوقع تكون الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كما أن الفرصة مهيأةً لهطول أمطار رعديّة مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة على مناطق: نجران والمدينة المنوّرة، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار تقرير "الأرصاد" إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.