أمريكا: نعمل مع مصر وقطر على إبرام الاتفاق النهائى لوقف إطلاق النار فى غزة

واشنطن (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن تعمل مع مصر وقطر لبحث كيفية إقناع حماس بالموافقة على الاتفاق النهائى لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف ميلر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن بلاده على تواصل مع إسرائيل بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار في غزة .

وبشأن إيران، أوضح ميلر أن الدبلوماسية الأمريكية تركزت خلال الأيام الماضية على الإيضاح لإيران أنه لا ينبغي أن تتخذ خطوات من شأنها تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيخفف من حدة التوترات في المنطقة، كما سيسمح بإحلال الهدوء على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.