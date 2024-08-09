أغانى الزمن الجميل فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى بدار أوبرا دمنهور

البحيرة -ناصر جودة

تختتم دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمسرح أوبرا دمنهور.

يحيى حفل الختام الفنانة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة الفنانين تامر عبد النبى ولاء طلبة وحسام حسنى.

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أشهر أغانى نجوم الزمن الجميل أمثال ورده الجزائرية، وميادة الحناوى وغيرهم منها العيون السود، الحب اللى كان، ع اللى جرى، طاير يا هوى، بتسأل يا حبيبى.

يذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفى للغناء والموسيقى يشارك فيه نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة، بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية المواهب التى تقدم مختلف ألوان الإبداع.

وتقام فعاليات المهرجان على ثلاثة مسارح "المكشوف، سيد درويش، وأوبرا دمنهور"، وتتميز عروض المهرجان الصيفى بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع.