أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدا بعدد من المحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة

أبرزت صحيفة النهار الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر . وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد “Urtla Med” الأمريكية التعاون المشترك استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور Alf Barry رئيس مجلس إدارة شركة “Urtla Med Corp” الأمريكية والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بعدد من المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 9 أغسطس 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 95 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12176 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه.

بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية بوركينا فاسو تعزيز التعاون

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمى والبوركينيين فى الخارج بجمهورية بوركينا فاسو، كاراموكو جان مارى تراورى. وزيرة التنمية المحلية تصدر أول حركة محليات عقب توليها المسئولية أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد.

وزير الرى: الإعلان عن تحديات المياه للجامعات ومراكز الأبحاث لإيجاد حلول عملية