أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب وأمطار جنوبا تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة

أبرزت صحيفة النهار الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر . وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد “Urtla Med” الأمريكية التعاون المشترك استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور Alf Barry رئيس مجلس إدارة شركة “Urtla Med Corp” الأمريكية والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بعدد من المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 9 أغسطس 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 95 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12176 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه.

بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية بوركينا فاسو تعزيز التعاون

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمى والبوركينيين فى الخارج بجمهورية بوركينا فاسو، كاراموكو جان مارى تراورى. وزيرة التنمية المحلية تصدر أول حركة محليات عقب توليها المسئولية أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد. وزارة العمل: 4962 فرصة عمل جديدة فى 94 شركة خاصة تنتظر شباب 18 محافظة أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وزير الرى: الإعلان عن تحديات المياه للجامعات ومراكز الأبحاث لإيجاد حلول عملية