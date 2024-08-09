أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: توفير 7 مليارات جنيه لسرعة توافر الأدوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

‫وزارة الرى: مشروعات تطهير مخرات السيول جنبت أسوان مخاطر الموجة المطرية

الصحة: حملة من قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة على منشآت القليوبية

‫ وزير الزراعة: بورصة الإسكندرية كانت فى البداية سوقًا لتداول القطن

نائب وزير الصحة: نواصل التصدى للتحديات المستمرة المتعلقة بالتغذية والنمو السكانى

حصاد الوزارات.. صرف 55% من مقررات تموين شهر أغسطس 2024

صرف 55% من مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن

نائب وزير الصحة يوصى بتحويل فريق الإشراف بإدارة سنورس فى الفيوم للتحقيق