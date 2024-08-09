اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: توفير 7 مليارات جنيه لسرعة توافر الأدوية

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: توفير 7 مليارات جنيه لسرعة توافر الأدوية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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