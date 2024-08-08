500 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات بتربية رياضية القناة ومد التقديم للاثنين

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بدأت من الخميس 25 يوليو الماضي، لافتاً إلى أن 500 طالب وطالبة أدوا الاختبارات حتى الآن ، معلنا أنه تم مد فترة التقديم للاختبارات حتى الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب.

و قد أستقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عاشور العمري والذي أطلع على سير الاختبارات وتفاعل الطلاب مع اللجان.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً حرص الجامعة توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.

وتابع؛ " عبد النعيم" أن الطلاب يؤدون الاختبارات على مدار ثلاث أيام في اليوم الأول، يقوم الطالب بإجراءات التقديم ، بينما يشهد اليوم الثاني إجراء الاختبارات المهارية والبدنية، ليختتم اليوم الثالث بتقييم القوام وإجراء المقابلات الشخصية.

وفي سياق متصل وتماشياً مع توجهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بالمتابعة اليومية لسير اختبارات القدرات تفقد الدكتور ماجد العزازي عميد التربية الرياضية الاختبارات، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي ومرورًا باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية و المهارية والاختبار المعرفي.

وأضاف "العزازي" أنه يجب على الطالب المتقدم أن يجتاز الاختبارات بنجاح طبقًا للمعايير والدرجات الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات.

