43 بئرا منتجا.. جولة ميدانية لرئيس المركزية للإنتاج بحقول بتروشهد بالصحراء الغربية

كتبت -مروة الغول

في إطار تكثيف الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج، قام المهندس أحمد مصطفي ، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية، بزيارة لموقع حقول شركة بتروشهد بمنطقة شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية. وخلال الجولة تم عرض تقديمي عن شركة بتروشهد والأبار ومحطات الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها للحفاظ علي الإنتاج وزيادته . ومردود هذه المشروعات علي توفير إستهلاك السولار وتقليل الإنبعاثات الكربونية للحفاظ علي البيئة وتوفير عائد مادي باستخدام الغاز في توليد الكهرباء بدلا من السولار، حيث وصل إنتاج الشركة 11 ألف برميل يومياً ، ومليون قدم مكعب من الغاز يتم إستخدامه كاملا كوقود لتوليد الكهرباء بدلا من إستخدام السولار ، وهذا يوفر إستهلاك السولار بمعدل1.3 مليون لتر سنويا بتكلفة 1.1 مليون دولار سنويا .



وجاري التوسع في مشروع توفير إستهلاك السولار، حيث جاري دراسة توليد الكهرباء اللازمة لمعسكر الإعاشة باستخدام الخلايا الشمسية.



ويتم التخلص من كميات المياة المفصولة من الزيت الخام بعد معالجتها في أبار متوافقة مع الإشتراطات البيئية للحفاظ علي البيئة. ويبلغ عدد الأبار المنتجة حاليا 43 بئرا ، وجاري التجهيز لحفر بئر إستكشافية بمنطقة الزهراء يتم البدء خلال الشهر الجارى. حيث نقذت شركة بتروشهد برنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية حديثة تسمي ( Blending Technique) ,والتي غطت مساحة إجمالية حوالي 345 كم2 بجودة عالية ، مما أدي إلي التفسير الدقيق للطبقات الجيولوجية . وقد ساعد ذلك علي الفهم الدقيق للنموزج الجيولوجي والذي يعكس الصورة الحقيقية للخزان ، مما كان له الأثر الإيجابي علي برنامج الحفر.

ويوجد ثلاثة مواقع إنتاج رئيسية بالشركة هي شهد وجنوب شرق شهد والزهراء. ويبلغ قيمة الاستثمارات الحالية 39.3 مليون دولار .



وعقب ذلك تفقد المهندس أحمد مصطفي محطة إنتاج جنوب شرق شهد يرافقه المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، والذي أوضح أن جميع العاملين بشركة بتروشهد يعملون بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ علي الإنتاج

وزيادته ، مشيراً إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للحفاظ علي العاملين وعلي سلامة العمليات وعلي أصول الشركة.

وخلال الجولة، اوصى المهندس أحمد مصطفي جمبع العاملين بمواقع الإنتاج بالشركة بضرورة العمل بأمان والحفاظ علي أنفسهم من أي مخاطر وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، وحثهم علي بذل الجهد من أجل زيادة الإنتاج . والمشاركة الإيجابية بالأفكار التي تساعد علي زيادته وتجنب المخاطر. كما شهد تجربة حريق وهمية علي أحد المستودعات البترولية وتشغيل نطام الإطفاء ومكافحة الحريق بمحطة جنوب شرق شهد ، واطمئن علي جاهزية فريق السلامة والصحة المهنية وعلي طلمبات مكافحة الحريق.

وأشاد مصطفى ببرنامج متابعة الصيانة الدورية والتفتيش الهندسي الذي يتم علي خطوط الشحن الرئيسية والمستودعات البترولية حيث يجري حاليا عمل صيانة لخط الشخن الرئيسي بقطر 10 بوصة, للحفاظ علي الأصول والممتلكات للشركة ، كما أثني علي التعاون بين الشريك الأجنبي سيبترول وإدارة الشركة والعاملين لتعزيز القدرات الإنتاجية والإعتماد علي معايير تقييم أداء الشركة والسعي لتحسينها مع ترشيد النفقات والحفاظ علي إحتياطات السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل أمن ومناسب للعمل ووصول الإنتاج إلي أعلي المعدلات.

واختتم سيادته الزيارة بتفقد المنشأت الإدارية وصالة الألعاب الرياضية بحقول الشركة ، وأشاد بالوسائل التي توفرها الشركة للعاملين لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية.

حضر الجولة قيادات شركة بتروشهد المهندس عبد الناصر خضري ، المدير العام والعضو المنتدب والمهندس رضا الطوخي مدير عام العمليات ، والجيولوجي د. إيهاب عيد مدير عام الإستكشاف والمحاسب خالد الحصري مدير عام المالية والمهندس أيمن رشاد نائب مدير عام العمليات والمهندس طارق العطار مدير عام المشروعات واللواء حسام عبد العال مدير عام الأمن والعلاقات الحكومية والأستاذ علاء لطفي مدير عام الشئون الإدارية.