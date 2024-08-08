20 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من البرتقال فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت صادرات مصر من البرتقال ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل صادرات البرتقال الطازج بأنواعه نحو 112 مليون و441 ألف دولار في مايو الماضي، بينما كانت نحو 91 مليون و880 ألف دولار في مايو 2023، بزيادة بلغت نحو 20 مليون و561 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن صادرات مصر من البرتقال جاءت ضمن قائمة أهم صادرات مصر من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 468 مليون و899 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل نحو 457 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و894 ألف دولار.

ولعبت زيادة قيمة الصادرات دورا في تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال هذا الشهر، مقابل نفس الشهر من العام الماضي 2023، مدفوعة بارتفاع صادرات بعض السـلع وأهمها فواكه طازجة بنسبة 17.4٪، بالإضافة إلى صادرات الملابـس الجاهزة بنسبـة 5.5%، والعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 32.2٪، وأخيرا صادرات السجــاد والكليــم بنسبة 1.3٪