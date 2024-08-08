يونيسف: الوضع يصبح أسوأ بكثير بالنسبة للأطفال وسط الصراع فى الشرق الأوسط

كتبت: هند المغربي

قالت أديل خضر المديرة الإقليمية للأمم المتحدة للطفولة يونيسف يواجه الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط واقعًا قاسيًا اليوم أكثر من أي وقت مضى حياة يكتنفها عدم اليقين والعنف حيث انتشرت موجة العنف والهجمات في العديد من بلدان المنطقة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى خسائر فادحة في حياة الأطفال.

وأكدت المسؤولة الأممية: مع كل تقرير تقريبًا عن هجوم، تأتي أخبار عن وجود أطفال بين القتلى. في أقل من عام، قُتل آلاف الأطفال في جميع أنحاء دولة فلسطين ولبنان ومرتفعات الجولان المحتلة.



وأضافت أنه إلى جانب تلك الوفيات المأساوية، هناك العديد من الأولاد والبنات الذين يعانون من إصابات تركت أثرها على أجسادهم إلى الأبد. وتسببت في أضرار لا حصر لها لصحتهم العقلية، مضيفة: لقد فقد الكثيرون منازلهم نتيجة النزوح، ويعيشون في حالة مستمرة من عدم اليقين والخوف.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الوضع بالنسبة للأطفال يهدد بأن يصبح أسوأ بكثير مؤكدة أن أي تصعيد في أعمال العنف في المنطقة سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، مما يعرض حياة العديد من الأطفال للخطر كما سيكون له آثار طويلة الأمد على آفاق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. مشددة على إن التهدئة الفورية ضرورية لحماية حياة الأطفال ورفاههم، لأن البديل لا يمكن تصوره.