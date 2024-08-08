اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 03:09 م
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وكيل وزارة الصحة يتفقد سير عمل مبادرة 100 يوم صحة بمدينة دهب.. صور

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:40 م
وكيل وزارة الصحة يتفقد سير عمل مبادرة 100 يوم صحة بمدينة دهب.. صور وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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تفقد الدكتور هيثم الشنهاب ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عمل الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة 100يوم صحة بمدينة دهب يرافقه الدكتور حسن العشرى مدير الإدارة الصحية فى اطار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، وبناءاً على بتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء ، بضرورة متابعة سير عمل الفرق الطبية بمبادرة 100 يوم صحة .

تابع وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء انتظام العمل وتواجد القوي البشرية باماكن تقديم الخدمة بالفرق الثابتة والمتحركة، وقام بمناظرة المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة ومعرفة مدى رضاهم عن تقديمها، كما تابع اعمال فرق التوعية والتثقيف الصحي واكد علي ضرورة التكثيف من الندوات التوعوية لكافة المواطنين علي الخدمات المقدمة بالمبادرة وذلك بكافة التجمعات بالمدينة والمؤسسات المختلفة سواء العامة او الخاصة ، كما اكد علي تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين المقيمين بالمدينة والمترددين عليها خلال الاجازة الصيفية.


جدير بالذكر أن مبادرة 100 يوم صحة تشمل حزمة من الخدمات الطبية المختلفة تشمل مبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية و مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة العناية بصحة الام والجنين و مبادرة رعاية كبار السن ومبادرة علاج سوء التغذية بين اطفال المدارس ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع ومبادرة فحص المقبلين علي الزواج ومبادرة دعم الصحة النفسية ( صحتك سعادتك ) ومبادرة القضاء علي فيروس سي ، كما تشمل المبادرة خدمات المستشفيات المختلفة ووحدات الرعاية الاولية وطب الاسرة.
 

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