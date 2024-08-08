وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكوى من أداء الطلاب امتحانات الاعدادية والدبلومات الفنية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أداء الطلاب لآخر امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وأداء طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني، ولم ترصد غرفتا الامتحانات أي مخالفات أو شكاوى سواء من طلاب الثالث الإعدادي أو الدبلومات الفنية.

وأضاف عبدالله، أن 2579 طالباً وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا الامتحانات اليوم الخميس،، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى، وجرى تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات.

وأكد عبدالله، أن 2946 طالب وطالبة أدوا أخر امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية، في مادة الدراسات الإجتماعية فى 47 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات ولم تتلق شكاوى من الطلاب، وعبر الطلاب عن سهولة الإمتحان، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.