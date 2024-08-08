اليوم السابع
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وكالة الأنباء الأردنية تبرز اتصال الرئيس السيسى مع رئيس وزراء بريطانيا

الخميس، 08 أغسطس 2024 10:46 م
وكالة الأنباء الأردنية تبرز اتصال الرئيس السيسى مع رئيس وزراء بريطانيا الرئيس عبدالفتاح السيسى
أ ش أ

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 أبرزت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن بيان الرئاسة تأكيدات الرئيس السيسى، على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسى على أساس حل الدولتين.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس السيسى رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط الذى يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.







الرئيس عبدالفتاح السيسى

كير ستارمر

بريطانيا

مصر

غزة

فلسطين




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