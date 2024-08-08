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وزير السياحة: 104 جنسيات تتواجد الآن فى مدينة العلمين الجديدة

الخميس، 08 أغسطس 2024 08:44 م
وزير السياحة: 104 جنسيات تتواجد الآن فى مدينة العلمين الجديدة وزير السياحة والآثار شريف فتحى
إبراهيم حسان

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قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إنه شاهد عددا من السفراء والزيارات المهمة من مختلف الدول العربية في مدينة العلمين الجديدة، والتي بلغت 104 جنسيات.

أضاف وزير السياحة، في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، أن مدينة العلمين الجديدة مكان يسهل فيه التنقل والحركة من حيث الأمن.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.







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