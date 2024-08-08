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وزير السياحة وعمرو الفقى و13 سفيرا يتفقدون منطقة ذوى الهمم بمهرجان العلمين.. فيديو

الخميس، 08 أغسطس 2024 08:13 م
وزير السياحة وعمرو الفقى و13 سفيرا يتفقدون منطقة ذوى الهمم بمهرجان العلمين.. فيديو وزير السياحة والآثار شريف فتحى وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة
إبراهيم حسان

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أجرى شريف فتحى وزير السياحة والآثار، وعمرو الفقى العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و13 سفيرا أجنبيا، جولة تفقدية فى المنطقة الشاطئية لذوى الهمم على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة-وزير-السياحه-و13-سفير-فى-مهرجان-العلمين-
جولة-وزير-السياحه-و13-سفير-فى-مهرجان-العلمين-

 

وزير السياحة خلال الجولة
وزير السياحة خلال الجولة

 

وزير السياحة وبعض السفراء فى جولة مهرجان العلمين
وزير السياحة وبعض السفراء فى جولة مهرجان العلمين

 

وزير السياحة وعمرو الفقى
وزير السياحة وعمرو الفقى

 







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