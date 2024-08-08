وزير السياحة في مؤتمر صحفى عالمى من العلمين: لأول مرة يزور المدينة سياح من 104 جنسيات

وداد خميس تصوير حسن محمد

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن زوار مدينة العلمين الجديدة هذا العام سياح يحملون 104 جنسيات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفى عالمى لوزير وزير السياحة شريف فتحي على هامش جولة بمهرجان العلمين الجديدة برفقة 13 سفيرا ومسئولا أجنبيا، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتعرف علي أنشطة المهرجان، وذلك في حضور ممثلين لـ24 وسيلة إعلام أجنبية.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع من حضورها مؤتمر وزي رالسياحة في مهرجان العلمين الجديدة



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع



جانب-من-حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار



حضور-مؤتمر-وزير-السياحة-والآثار-في-مهرجان-العلمين-الجديدة



شريف فتحي وزير السياحة والآثار من مهرجان العلمين الجديدة



شريف فتحي وزير السياحة والآثار



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الاعلامية



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-من-مهرجان-العلمين-الجديدة



عمرو-الفقي-الرئيس-التنفيذي-والعضو-المنتدب-للشركة-المتحدة-الخدمات-الاعلامية-وجانب-من-الحضور-في-مهرجان-العلمين-الجديدة