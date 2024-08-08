وزير السياحة ردا على سؤال "اليوم السابع": كل من يهتم بالاستثمار فى مصر مرحب به

إبراهيم حسان

رد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على سؤال الزميلة هند مختار، والذي جاء مفاده: "مدينة العلمين الجديدة استطاعت في وقت قياسي أن تتحول إلى مدينة سياحية كبيرة جدا، ومهرجان العلمين مع جهود الشركة المتحدة سلط الضوء أكثر على المدينة، فكيف في ضوء خطة الدولة والحكومة لجذب 30 مليون سائح في 2028 تستطيع وزارة السياحة بالتعاون واستغلال قدرات وإمكانيات الشركة المتحدة أن تروج أكثر لمدن سياحية كثيرة في مصر لاسيما وأن هناك قدرات كبيرة جدا تتمتع بها مصر سياحيا؟".

وقال وزير السياحة في رده على سؤال "اليوم السابع" في مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة: "بالنسبة للثلاثين مليون سائح هو هدف نريد أن نصل إليه، وحتى نصل إليه فهناك فرضيات، إلا أن تلك الفرضيات لم تتحقق هذا العام نتيجة الوضع الجيوسياسي وتباطؤ الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، والأمر الوحيد الذي يفصلنا عن الثلاثين مليون سائح هو بناء غرف فندقية وليس شيء آخر".

وتابع وزير السياحة: "نحن قدمنا مبادرتين إلى مجلس الوزراء ولدينا استعداد للتعاون الكامل مع القطاع الخاص، وكل من يهتم بالاستثمار في مصر فهو مرحب به حتى نصل في النهاية للفائدة المشتركة للاستثمار".

وأكمل: "الجزء الآخر الخاص بالتعاون مع الشركة المتحدة، فهناك تعاون مشترك لتنشيط السياحة، وسنتعاون أكثر في أمور غير مباشرة، فمثلا التسويق غير المباشر واستخدام السوشيال ميديا أكثر من الإعلانات والأفلام، وعندما أتحدث عن السياحة المصرية أتحدث عن اهتمام الدولة المصرية بالبيئة وليس بناء فندق في محمية فقط، فهناك رسائل عن مصر تخدم السياحة وتوجهات السياحة وثقة السائح بالدولة أكثر مما أصور فيلم عن الهرم والبحر والغوص وخلافه، نحن بحاجة للتعامل مع هذه الأمور بشكل مختلف وستكون النتائج مبشرة بالتعاون مع المتحدة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.