وزير الدفاع اليمنى: حريصون على تعزيز جاهزية القوات المسلحة

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، الحرص على تعزيز صلابة وجاهزية القوات المسلحة على مختلف المستويات لتبقى صمام أمان واستقرار اليمن.

وشدد الفريق الداعري - خلال اجتماع مع رؤساء هيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع، حسبما أوردت قناة (اليمن) الفضائية الأربعاء - على تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الميدانية والإدارية واللوجستية والتعبوية للارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية لدى منتسبي القوات المسلحة اليمنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

ووجه وزير الدفاع اليمني، بمضاعفة الجهود وحشد الطاقات لتأهيل منتسبي القوات المسلحة بمختلف التخصصات والدورات القيادية والإدارية والميدانية وصقل مهاراتهم ورفع قدراتهم وكفاءتهم للنهوض بالمؤسسة العسكرية إلى أعلى المستويات.