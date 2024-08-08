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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنشن حربا شديدة على حزب الله إذا استمر فى عدوانه

الخميس، 08 أغسطس 2024 08:16 م
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنشن حربا شديدة على حزب الله إذا استمر فى عدوانه جالانت
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها إن وزير الدفاع الإسرائيلي قال: "سنشن حربا شديدة على حزب الله اللبناني إذا استمر في عدوانه".

وكان 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة لقوا مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.







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