وزير البترول يبحث مع وفد فالكو الأمريكية خططها لزيادة معدلات الإنتاج

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمقر مكتبه بالعلمين الجديدة، جلسة مباحثات مع وفد من شركة فالكو إنرجى الأمريكية، ضم ثور براكل الرئيس التنفيذي للعمليات وإيمان هيل المدير العام للشركة بمصر وتوفيق نصيف نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية.

وأوضح بدوى، المباحثات تناولت استعراض انشطة الشركة وخططها وبرامج عملها لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز فى مناطق عملها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية ، ولفت بدوى إلى اهتمام قطاع البترول بالتواصل الدائم مع الشركات العالمية العاملة فى مصر لدعمها، والعمل على جذب استثمارات جديدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف والتنمية باستخدام احدث التكنولوجيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكلفة إنتاج برميل البترول.

ومن جانبه أكد ثور براكل، أهمية مصر كمنطقة واعدة لزيادة انشطة شركة فالكو فى مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية والغربية خاصة بعد استحواذها على اصول شركة ترانس جلوب الكندية، موضحا: إن مجال إنتاج البترول من الحقول المتقادمة يمثل فرصة جيدة للتوسع الشركة فى استماراتها خلال الفترة القادمة.