اليوم السابع
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وزارة النقل تنشئ محطة جديدة داخل مياه البحر بميناء الدخيلة.. صور

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:06 م
وزارة النقل تنشئ محطة جديدة داخل مياه البحر بميناء الدخيلة.. صور إنشاء محطة الصب الجاف النظيف "الحبوب والغلال" بميناء الدخيلة
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل المصرية، أعمال التطوير بالموانئ البحرية، حيث تستكمل الوزارة إنشاء محطة الصب الجاف النظيف ( الحبوب والغلال) بميناء الدخيلة، ويتم تنفيذها داخل مياه البحر أمام الميناء ليتم إضافة مساحة جديدة للميناء تتمثل في رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2.

يأتي المشروع في اطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اهم المعلومات عن المشروع:

1- يهدف إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2-  الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بـ الموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م.

5- عمق المشروع يصل إلى 16م.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م.

8- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

انشاء المحطة بالمياه
انشاء المحطة بالمياه

 

انشاء المحطة داخل المياه
انشاء المحطة داخل المياه

 

إنشاء محطة الصب الجاف النظيف الحبوب والغلال بميناء الدخيلة
إنشاء محطة الصب الجاف النظيف الحبوب والغلال بميناء الدخيلة

 

محطة الحبوب والغلال
محطة الحبوب والغلال

 

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة
مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

 







محطة الصب الجاف النظيف

ميناء الدخيلة

ميناء الإسكندرية

النقل



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