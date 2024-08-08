وزارة العمل تعلن حصول 300 شاب على شهادات فحص مهنى مُعتمدة للعمل بالسعودية

كتبت آية دعبس

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس ،عن حصول 300 شاب مصري على شهادات فحص مهني مُعتمدة،تؤكد إمتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية على 5 قطاعات هي :الكهرباء، والسباكة ،واللحام، والنجارة، وميكانيكا السيارات.

وقال الوزير أن هؤلاء الشباب، أول دُفعة رسمية، في إطار تنفيذ إتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية ،بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"المملكة" ،وتُمثلها شركة تكامل السعودية، موضحًا أن عملية الإختبارات هذه حدثت في مركزي التدريب المهنى " مهني بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة،و"مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة" الشرابية سابقا"،بالقاهرة، بالتعاون مع الجانب السعودي عن طريق "أون لاين".

وأكد الوزير على أن نسبة نجاح هذه الدفعة الأولى في عملية الإختبارات النظرية والعملية هي 92% ،وقال إنه بالحصول على الشهادات لهذه الدُفعة الأولى ،تنطلق معها المرحلة الإلزامية،لأهمية الحصول على هذه الشهادات ،قبل السفر للعمل بالسعودية ، طبقًا للإتفاقية، لضمان إمتلاك المهارات اللازمة ،للمهنة المتفق عليها مع صاحب العمل السعودي..

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته،موضحًا أن إستراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق ،وإستشهد ،بإتفاقية الفحص المهني ،هذه ،بين مصر والسعودية ،التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف ،كونها تعتمد على برنامج ، تحرص "البلدين" على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.

وأوضح أن شهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،بهدف إرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"، حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مُستدام.